Bagnoli, riparte il dialogo tra Comune e Regione: spunta una nuova variante

Rientra a pieno titolo nel piano di rilancio di Bagnoli la Regione guidata dal governatore Vincenzo De Luca che non ha mai detto sì al Praru - il Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana - tanto da non firmarlo all'atto del varo. Perché «insostenibile da un punto vista finanziario e non solo». Siamo a marzo del 2019, quasi tre anni fa e l'ente di Santa Lucia sancì lo strappo non senza ragioni. Atteso che quello che fu stabilito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati