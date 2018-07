Bagnoli, tensione all'arrivo del ministro Lezzi: fumogeni e summit con i comitati

Giovedì 26 Luglio 2018, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi è arrivata a Bagnoli e ha incontrato i manifestanti del comitato Bagnoli Libera che la attendevano davanti alla Porta del Parco intonando slogan «A Bagnoli decidiamo noi», accendendo due fumogeni. Il ministro ha ascoltato le ragioni della protesta degli attivisti di Bagnoli e ha fissato loro un appuntamento per martedì alle 15 a Roma, nella sede del ministero.Gli attivisti hanno esposto uno striscione firmato Assemblea Popolare davanti alla Porta del Parco di Bagnoli in via Diocleziano: «Nuovo governo, vecchie usanze. Basta accordi nelle stanze. Bagnoli libera».«Noi siamo quelli che in questi anni hanno combattuto il governo del centrodestra e quelli che si sono alternati su Bagnoli - spiega Edoardo Sorge, esponente del comitati civico Bagnoli Libera - Questo nuovo governo che dovrebbe essere a guida cinquestelle in un collegio che ha eletto anche Roberto Fico, oggi presidente della Camera, è la stesa forza politica che diceva di essere contro il commissariamento, contro l'articolo 33 e i piani urbanistici speculativi. Invece oggi assistiamo al fatto che il ministro Lezzi che dovrebbe essere in testa alla cabina di regia del commissariamento, viene a Bagnoli con le stesse modalità che abbiamo visto in questi anni, ovvero gli incontri nelle stanze chiuse, senza interpellare il territorio. Noi chiediamo urgentemente che il ministro Lezzi, il ministro Costa e tutto il governo vengano a Bagnoli ad ascoltare i cittadini e il territorio non solo l'assemblea popolare perché vogliamo aver con urgenza chiarezza sui tempi, coperture finanziarie, sulla bonifica che ancora non è partita». «Quali sono - aggiunge Sorge - i piani urbanistici che questo governo ha intenzione di fare sapendo che è la città a decidere sul piano? Invitiamo, sfidiamo e facciamo appello al governo come assemblea popolare di venire a Bagnoli e incontrare il territorio, altrimenti cambiano i governi ma le usanze sono sempre le stesse».«Vi aspetto martedì alle 15 a Roma al ministero, l'ufficio è grande vi aspetto». Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi ai manifestanti del comitato civico Bagnoli Libera che la attendevano all'esterno del Parco di Bagnoli. Il ministro ai manifestanti che gli chiedevano un percorso partecipato dalla cittadinanza nelle scelte su Bagnoli, ha detto: «Conosco bene l'importanza di un percorso partecipato, io vengo dal Salento».Al termine del colloquio il ministro è entrata nel parco di Bagnoli per una visita. «Abbiamo avuto - ha spiegato poi Sorge - una velocissima interlocuzione con il ministro e si è deciso di vederci martedì a Roma. Noi però ribadiamo che un incontro lo vogliamo anche a Bagnoli, non solo con Bagnoli libera ma con tutto il territorio e quindi per settembre-ottobre chiediamo con urgenza un incontro con il governo in cui si faccia chiarezza sui fondi per le bonifiche e le coperture finanziarie, su a che punto sta Invitalia con le bonifiche, su quali sono le gare d'appalto e soprattutto le forme di controllo popolare perché non avvenga ancora quello che è successo in questi anni».Sorge ha apprezzato che Lezzi «sia venuta qui per incontri ma poi il ministro ci ha ripensato»,e ha fatto appello «alle tante famiglie, ai lavoratori, ai disoccupati di Napoli, questa partita la possiamo vincere non avendo fiducia di nuovi o vecchi governi quindi martedì andremo tutti a Roma e per settembre vogliamo una mobilitazione popolare per dire a questo governo che bisogna fare presto e bene con bonifiche reali sotto controllo popolare»Dopo la visita a Bagnoli, il ministro Lezzi tornerà in prefettura, dove terrà una serie di incontri prima di chiudere la sua giornata napoletana con una conferenza stampa. Tra i tanti vertici in calendario anche quello col governatore Vincenzo De Luca: «Incontrerò il ministro Lezzi. Sarà un incontro cordiale, molto cordiale», conferma il presidente della Regione Campania.