Il passato e il presente vanno a braccetto nella politica napoletana. A destra e a sinistra i modelli dei big che non ci sono più restano un riferimento per gli attuali vertici dei partiti. E così mentre Forza Italia annuncia 3mila presenze per il Berlusconi day in programma a Paestum dal 29 settembre al primo ottobre, il Partito democratico fa sapere che dedicherà alla memoria di Giorgio Napolitano la festa dell'Unità che è in programma negli stessi giorni: da giovedì 28 a domenica 1 alle Terme di Agnano.

Oltre quattrocento giovani e duecento donne si ritroveranno a Paestum per il Berlusconi day: sono circa 3mila i militanti e simpatizzanti di Forza Italia che parteciperanno all'evento dedicato al fondatore del partito nel giorno del suo compleanno, il primo dalla scomparsa dell'ex presidente del Consiglio. I numeri sono stati annunciati ieri dal coordinamento regionale del partito guidato da Fulvio Martusciello mentre il programma della tre giorni resta ancora top secret e sarà annunciato domani dal numero uno nazionale degli azzurri Antonio Tajani. Agli incontri ed alle tavole rotonde previste interverranno, oltre a ministri, esponenti di Governo e dirigenti politici di Fi, anche manager di imprese ed esponenti dell'associazionismo. Annunciati già gli interventi via videomessaggio di Manfred Weber, presidente e capogruppo del Ppe e di Roberta Metsola, presidente dell'europarlamento. «Dimostrano l'ancoraggio del nostro partito al Partito popolare europeo», dice il deputato Francesco Maria Rubano. «Sono davvero entusiasta per la partecipazione dei giovani», ha detto invece il senatore Franco Silvestro. «A Paestum da tempo si registra il tutto esaurito», le parole del responsabile organizzativo dell'evento Ernesto Sica. Sabato 30 settembre dovrebbe essere la giornata dedicata ai tavoli tematici mentre domenica ci sarà il consiglio nazionale del partito con la chiusura affidata al segretario del partito nonché vicepremier Antonio Tajani. «La nostra Regione, grazie al lavoro di Tullio Ferrante - ha detto Martusciello - si prepara a diventare la regione più azzurra di Italia». Tra i manager presenti ci sarà Luigi Romano, titolare dell'azienda la Regina di San Marzano di Scafati con uno stabilimento negli Usa: «Rappresento una generazione di giovani imprenditori che credono negli investimenti al Sud».

Ha scombussolato un po' il programma della festa dell'Unità di Agnano, invece, la morte dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, la segreteria metropolitana ha deciso di annullare la conferenza di presentazione dell'evento prevista per domani nella sede di via Santa Brigida. La quattro giorni che partirà giovedì 28 sarà dedicata «alla figura e alla memoria» di Napolitano. L'unica novità nel programma dovrebbe essere un intervento in videocollegamento della segretaria Elly Schlein nella giornata di apertura di giovedì 28 ottobre. Confermate le presenze dell'ex segretario Pierluigi Bersani, dell'ex presidente della Camera Roberto Fico e del presidente dell'Anci Antonio Decaro che molti individuano come capolista alle prossime europee per il Sud. Ci saranno anche il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore della Campania Vincenzo De Luca che chiuderà la quattro giorni.