«M5S e Pd ormai sono la stessa cosa, uniti al Governo e complici in Campania. Sulla scuola consumano gli ultimi disastri: Ciarambino e De Luca sostengono il Ministro Azzolina e le sue follie sulla pelle di studenti e famiglie». È quanto afferma Stefano Caldoro, candidato governatore in Campania per il centrodestra.

LEGGI ANCHE Bollettino Covid Italia: 845 casi e 6 morti. Positivi triplicati in Veneto, boom in Lombardia e Lazio

«I nostri figli - dice - meritano scuole sicure, con piani di prevenzione e sicurezza per il COVID e la certezza di poter continuare il proprio percorso scolastico. Basta improvvisazione». «Sono troppe - conclude - le incertezze e le carenze. Non si possono chiedere sacrifici al corpo docente ed agli studenti con le loro famiglie, le Istituzioni devono fare di più e garantendo sicurezza. Più fondi europei, nuove risorse in bilancio per assicurare più mezzi ed organizzazione efficiente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA