Campania Libera: «Manfredi la persona giusta per una rivoluzione a Napoli»

«Siamo convinti che Manfredi sia la persona giusta per Napoli. La sua storia e le energie che sta mettendo in campo sono il miglior inizio per avviare a Napoli quella rivoluzione copernicana che non è mai stata attuata: Napoli deve essere pensata come la più complessa area metropolitana d'Italia e guidata in un'ottica di sviluppo che passi da una triangolazione strategica con Caserta e Salerno». Così Giovanni Porcelli, consigliere regionale di Campania Libera, sulla candidatura di Gaetano Manfredi alla carica di sindaco di Napoli.

«È una delle capitali d'Europa e ha bisogno di prospettive e autorevolezza, senza dimenticare i suoi tanti problemi. Un uomo che è nato in provincia e che - aggiunge- ha avuto successi e meriti, prima in città e poi in tutta Italia, è la figura ideale per scrivere con i partenopei una storia nuova».