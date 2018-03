Caos Pd, i consiglieri regionali: «Ora azzerare tutti gli organismi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 16 Marzo 2018, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 10:51

Il richiamo all'unità, classico farmaco per un paziente già moribondo, è fallito subito. Il Pd Napoli, all'ultima assemblea provinciale svoltasi al Mav di Ercolano tra urla e spintoni, non sembra avere altra scelta che il rinnovamento totale. Con tre grandi enigmi da sciogliere: il ruolo del presidente della Regione Vincenzo De Luca (che potrebbe aprire ad un rimpasto di giunta per favorire il dialogo), l'incarico di capogruppo regionale di Mario Casillo, traballante dopo il tonfo delle elezioni politiche, le candidature per le comunali del prossimo 27 maggio sulle quali il centrosinistra naviga in acque altissime.Se Nicola Oddati annuncia il ritiro del ricorso contro il segretario Massimo Costa in cambio di una gestione collegiale, ad invocare senza indugio l'azzeramento è uno dei pochi esponenti dem in grado di rispostare l'asse del partito verso sinistra soprattutto in città dove in molti alle politiche hanno scelto il miraggio anti-casta dei Cinquestelle o l'ultima speranza rossa incarnata (male) da Liberi e Uguali.