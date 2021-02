San Valentino e Carnevale, l’amministrazione gioca d’anticipo e dispone un’ordinanza ad hoc. Le “ultime” da Palazzo Campitelli riguardano, infatti, un provvedimento firmato poche ore fa dal primo cittadino Enzo Cuomo e studiato nei dettagli dall’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo. Nessuna chiusura drastica ma un divieto di stazionamento nelle aree più caotiche della Città della Reggia, ovvero: molo del Granatello, piazza Poli, piazzale Brunelleschi, via De Lauzieres e la villa comunale.

Insomma, da dimenticare le immagini dello scorso Carnevale quando le strade cittadine, in particolare il centro, furono letteralmente invase da migliaia di bimbi in maschera accolti da animazione e piccoli spettacoli itineranti.

Quest’anno le sfilate saranno piuttosto limitate e non prevedono alcuna sosta, tutto per evitare pericolosi assembramenti che potrebbero innescare nuovi contagi Covid.

Le misure saranno valide dal 13 al 16 febbraio e al momento pare non ci saranno ulteriori restrizioni. Chiaramente, se dovesse esserci invece uno scenario differente, come avvenuto lo scorso sabato, non sono escluse misure differenti.

Per quanto riguarda infine le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sarà vietato l’asporto dalle 21 e 30 e dalle 22 si dovranno anche spegnere le insegne luminose.

