Centri per l'impiego, la Regione Campania pubblica il bando per 641 assunzioni a tempo indeterminato

La Regione Campania ha pubblicato il bando di concorso pernei centri per l'impiego regionali. Il bando è pubblicato sul Burc e prevede l'assunzione di 225 lavoratori laureati (categoria D) e 416 diplomati (categoria C).Nel dettaglio, la Regione mette a concorso 150 posti di «Funzionario policy regionali - Centri per l'impiego», 25 posti di «Funzionario Sistemi informativi e tecnologie», 50 posti di «Funzionario policy regionali - Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili», 316 posti di «Istruttore policy regionali - Centri per l'impiego», 100 posti di «Istruttore Sistemi informativi e tecnologie».Le assunzioni nei centri per l'impiego erano state annunciate dal presidente della Regione Vincenzo De Luca all'inizio della polemica con il governo per i contratti ai navigator, poi sottoscritto da Anpal e non dalla Regione, per l'applicazione del reddito di cittadinanza.