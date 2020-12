Città metropolitana di Napoli, ok ai lavori per la manutenzione dei marciapiedi

La Città metropolitana di Napoli approva il progetto per la manutenzione dei marciapiedi delle strade di propria competenza. L'atto, una delibera firmata dal sindaco Luigi de Magistris, segue l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano della variazione di bilancio con cui si è finanziato per oltre un milione di euro un nuovo intervento per la messa in sicurezza e la ristrutturazione dei marciapiedi delle strade metropolitane. Con l'ok al progetto esecutivo si procederà a operazioni di scavi, pavimentazione, ripristino dei marciapiedi, eliminazione ceppaie, abbattimento esemplari arborei pericolosi, potatura e riduzione di chioma di esemplari arborei. Inoltre, in funzione della sicurezza della viabilità si procederà a una valutazione visiva e/o strumentale della stabilità degli esemplari di alto fusto, alla fornitura e messa a dimora di esemplari arborei ed è istituito un servizio di reperibilità H24 per 365 giorni l'anno al fine di garantire la continuità delle prestazioni di pronto intervento laddove necessarie.

Questi nuovi interventi saranno attuati, come la maggior parte di quelli già in fase di realizzazione sulle strade dell'area metropolitana, attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro. Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 47 milioni di euro previsti per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza della Città metropolitana da realizzare attraverso gli Accordi Quadro di durata triennale già banditi e in parte già affidati. «Si tratta di un ulteriore intervento che ci permetterà di realizzare altri interventi di messa in sicurezza e miglioramento della rete stradale gestita dalla Città metropolitana intervenendo anche sui marciapiedi e su tutte le opere collegate» ha spiegato il consigliere dell'ente metropolitano delegato alle Strade, Raffaele Cacciapuoti.

