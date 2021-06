Comunali a Napoli, Maresca apre ai partiti: «Spazziamo via 30 anni di immobilismo»

«Il nostro progetto civico è inclusivo e vuole spazzare via 30 anni di immobilismo ed affarismi lobbistici ai danni dei napoletani. È per questo motivo che invito tutti i partiti interessati, tutte le associazioni che hanno dimostrato interesse su questo progetto a un confronto serio su metodo e programma. Il collante della squadra di governo che immagino è il Progetto per Cambiare Napoli. Napoli ha bisogno di costruttori, non di distruttori che facciano il gioco della sinistra». Si conclude così una lettera-appello di Catello Maresca che verrà a breve pubblicata sul blog del pm in aspettativa e candidato a sindaco di Napoli. Maresca, nelle ore in cui Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano allontanarsi per appoggiare Antonio Rastrelli a Palazzo San Giacomo, si ritaglia una riflessione:

«Da 30 anni - scrive - a Napoli la classe politica analizza i mali della città e indica cure che non somministra o spesso addirittura certe cure si sono rivelate peggiori dei mali. Da 30 anni Napoli è una città ferma, immobile. Da 30 anni non succede nulla a Napoli su questioni fondamentali come lavoro, qualità della vita, servizi pubblici, sicurezza urbana, decoro, sviluppo, cultura, turismo e mille altre emergenze irrisolte. Trenta anni di immobilismo nella vita di una grande metropoli sono un'eternità. Così Napoli è stata condannata all'irrilevanza. Ma come possiamo noi napoletani consentire che la nostra città, la nostra Napoli, che ha sempre avuto un ruolo vitale nella storia dell'Occidente anche come ponte culturale ed ideale con altre civiltà dell'altra sponda del Mediterraneo, sia oggi conosciuta come la città di Gomorra, della camorra, della disoccupazione, della monnezza e di altri luoghi comuni? Come possiamo noi assistere inermi mentre uccidono il futuro nostro e dei nostri figli che a migliaia lasciano Napoli per inseguire altrove i loro sogni, per coltivare altrove le loro ambizioni o anche solo per non voler vivere in un contesto che non amano più?».