Comunali a Napoli, M5S contro la candidatura degli assessori di de Magistris

«Mi sono già espresso sulla inopportunità di candidare nelle liste del Movimento 5 Stelle esponenti dei centri sociali, e troverei altresì inaccettabile la presenza, nelle nostre liste, di assessori ancora in carica con de Magistris. E mi riferisco in questo caso, tra gli altri, ai nomi di Ciro Borriello (assessore allo sport) e Francesca Menna (assessore alle pari opportunità, nonché ex esponente del M5S che si dimise da consigliera contestando in modo molto forte proprio il Movimento nel quale ora qualcuno vorrebbe candidarla), perché riciclare gli assessori dell'Amministrazione uscente, che tanti danni ha arrecato alla città, stonerebbe completamente con le linee guida che il Movimento 5 Stelle aveva indicato per la composizione delle liste elettorali»: così il senatore Vincenzo Presutto in relazione alle ipotesi sui nomi che il Movimento 5 Stelle candiderebbe a Napoli a sostegno di Gaetano Manfredi.

Presutto prosegue: «In un momento in cui il Movimento sta portando avanti un processo di rinnovamento con Giuseppe Conte appena nominato presidente, ispirato ai valori portanti che hanno in Beppe Grillo la figura di massima garanzia, trasformare Napoli nella lavatrice elettorale di Luigi de Magistris, è francamente incomprensibile e sarebbe un errore imperdonabile». «Credo che operazioni del genere vadano fermate sul nascere, per non dare l'impressione che il Movimento 5stelle sia senza ideali e principi, un movimento dove alcuni vogliono mettere temporaneamente le tende per rifarsi una verginità politica, a cui in questa fase gli assessori della giunta de Magistris non possono aspirare. Confido nell'intervento di Roberto Fico, fondatore del Movimento 5 Stelle di Napoli, affinché anche lui intervenga urgentemente e riporti i lavori per la formazione delle liste sul giusto percorso che sia mirato ad un rinnovamento locale ma sempre fondato sulla base dei nostri principi, impedendo che il Movimento si presti ad operazioni di trasformismo che i cittadini napoletani sicuramente non apprezzerebbero».

Presutto conclude: «Come Movimento 5stelle abbiamo il dovere morale e politico di offrire a Gaetano Manfredi i migliori candidati possibili per formare una squadra di consiglieri affidabili che lo dovranno affiancare quando diventerà Sindaco. Portargli in dote gli assessori dell'amministrazione in carica significa non dare quel segno di discontinuità che la città attende, a maggior ragione persone che sono i principali responsabili di un indiscusso disastro amministrativo e politico che la città di Napoli non vede l'ora di mettersi alle spalle».