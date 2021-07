Comunali a Napoli, Carfagna vota Maresca: «È il profilo giusto, il suo civismo non è umiliazione per i partiti»

«Credo che Catello Maresca rappresenti una speranza per Napoli, dopo tanti anni di cattiva amministrazione, penso che rappresenti il profilo giusto, ha una connessione anche sentimentale con la città, che è la ragione per cui ci ha tenuto a rimarcare e sottolineare il suo profilo civico, che non rappresenta un'umiliazione per i partiti, tutt'altro, rappresenta un'opportunità per tutti, per la città ma anche per i partiti». Così il ministro per il Sud e per la coesione territoriale Mara Carfagna, a margine dell'evento «UniCredit, Il Sud al centro», in corso nel polo tecnologico dell'Università federico II a San Giovanni a Teduccio, commenta la candidatura a sindaco di Napoli di Maresca, con il sostegno dei partiti di centrodestra.

Quella di San Giovanni a Teduccio è la prima tappa della visita istituzionale in Campania del ministro, attesa anche al teatro Tasso di Sorrento per l'evento «Welfare, Mezzogiorno e Mediterraneo. Il futuro dell'Italia e dell'Europa» promosso dalla Uil.

Nel pomeriggio la Carfagna tornerà a Napoli per visitare il punto luce di Save the Children e il Real Albergo dei Poveri. Successivamente sarà a Caivano dalle 18.30 per un incontro con don Maurizio Patriciello e una visita all'area Asi.