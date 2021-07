Comunali a Napoli, Manfredi contestato ai Quartieri Spagnoli: sfiorato il contatto con i sostenitori di Maresca

Momenti di tensione questa mattina nei Quartieri Spagnoli di Napoli durante una passeggiata del candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Gaetano Manfredi.

Cinque persone con pettorina gialla e uno striscione con il simbolo «Seconda Municipalità - Per un quartiere unito» e la scritta «È il momento di agire, uniti si vince dott. Catello Maresca candidato sindaco» hanno contestato la presenza di Manfredi nei vicoli dei Quartieri Spagnoli lamentando «trent'anni di mala amministrazione» e che «i Quartieri cadono a pezzi».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali a Napoli, è gelo tra Maresca e Manfredi: il fair play... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Manfredi lavora per ampliare l'alleanza:... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Carfagna vota Maresca: «È il profilo...

La tensione è quasi sfociata in rissa tra il gruppetto di contestatori e alcune persone che accompagnavano Manfredi, il quale ha comunque proseguito la passeggiata senza problemi.

«Comprendo il disagio sociale presente in molte parti della città e stiamo lavorando per trovare le soluzioni giuste alle numerose emergenze, ma non bisogna alzare i toni perché il conflitto non aiuta a risolvere i problemi e non tutela la maggioranza silenziosa dei cittadini perbene», ha detto Manfredi commentando la protesta.