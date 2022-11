Comune e Regione di Napoli senza assessori alla Cultura, il pressing del ministro Sangiuliano

«Questa cosa mi ha sorpreso, quando incontrerò in privato i miei interlocutori ne chiederò le ragioni e credo che loro mi daranno una spiegazione convincente». A parlare è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenuto ieri mattina dal palco di Casa Corriere a Palazzo Reale. Il casus belli riguarda la scelta del sindaco Manfredi e del governatore De Luca di non prevedere l'assessore alla Cultura al Comune e alla Regione. Una stoccata quella di Sangiuliano alla quale replica poco dopo il primo cittadino: «È stata una scelta meditata per garantire trasversalità».

Il botta e risposta tra il nuovo ministro della Cultura e l'ex rettore si consuma nel giro di poco: «Non ho parlato con gli interlocutori» spiega Sangiuliano, che però ci tiene a precisare che con entrambi i rapporti sono buoni. Una stonatura, quella della mancanza di un assessore alla cultura - sia a Palazzo San Giacomo che a Palazzo Santa Lucia -, che spesso è stata oggetto di critiche e polemiche provenienti proprio da quell'universo fatto di associazioni e movimenti, che occupano in città un'importante fetta dell'apparato culturale napoletano. Questa volta a punzecchiare Manfredi e De Luca ci ha pensato direttamente il ministro. La «sorpresa» di Sangiuliano, di ritrovarsi i due enti senza l'assessore di riferimento, si ammorbidisce quando parla del rapporto personale con governatore e sindaco: «Devo dire che la prima telefonata l'ho ricevuta da De Luca, che a dispetto di quello che si dice del personaggio, è stato cordiale, mi ha detto ti stimo e so che potremo lavorare insieme sui progetti. Con il sindaco Manfredi c'è un'antica amicizia, che si rinnoverà quotidianamente sulle cose da fare».

La parola passa poi all'ex ministro: «È stata una scelta molto meditata ed ho ritenuto che settorializzare la delega sarebbe stato limitativo e che mantenerla nelle mani del sindaco possa garantire maggiore valorizzazione e trasversalità. Inoltre credo anche di avere qualche titolo per poter gestire la delega». Manfredi sgombra il campo da possibili fratture con il nuovo ministro: «C'è un rapporto molto cordiale e fattivo con Sangiuliano e ci vedremo a breve proprio per ragionare su cose operative che noi dobbiamo fare». Sangiuliano torna poi sui temi: autonomia e Sud. «Dare maggiore autonomia alle Regioni in un quadro di coesione nazionale non deve spaventare. La Spagna post franchista puntò sulle comunidad». E sul Mezzogiorno aggiunge: «Dobbiamo lavorare per rendere di nuovo attrattivo il Sud. Napoli è una città in cui gli stranieri dovrebbero venire a vivere e questo si può ottenere combattendo ogni tipo di violenza ma anche con uno scatto infrastrutturale».

Nel pomeriggio è stata la volta della senatrice a vita Liliana Segre, la quale ha dato un giudizio sul nuovo esecutivo Meloni: «Il mio buon senso di vecchia nonna mi spinge ad aspettare prima di giudicare e non avere pregiudizi, che sarebbero lì proprio attaccati a me che mi pungono, ma che mi rifiuto di ascoltare» Sul reintegro dei medici no vax? «Sarei stata molto più severa». Nel corso dei vari dibattiti si è discusso anche di Pnrr. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo chiarisce: «È difficile immaginare che la magistratura possa limitarsi a guardare. Bisogna considerare l'effetto sul piano della credibilità dell'Italia se si diffondesse in Europa l'idea che parte dei soldi destinati all'Italia finissero nelle mani del crimine organizzato».