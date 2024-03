Comune di Napoli, iscrizione ad asili nido dall'11 marzo a 19 aprile

Dall'11 marzo al 19 aprile saranno aperte le iscrizioni ai nidi del Comune di Napoli.

«I nidi accolgono bambine e bambini da 0 a 3 anni di età, offrendo loro esperienze educative stimolanti per la crescita sul piano affettivo, cognitivo, linguistico, relazionale e sensomotorio. Le bambine e i bambini vengono accolti in spazi progettati sui loro bisogni di crescita e accompagnati da personale educativo esperto e qualificato», spiega in una nota l'assessore all'Istruzione ed alle Famiglie Maura Striano.

«I primi mille giorni di vita sono fondamentali per acquisire abilità, autonomie e capacità che sono la piattaforma per organizzare tutte le esperienze future. Sul sito del Comune è disponibile il calendario degli open day che consentiranno alle famiglie di visitare i nidi e di incontrare il personale educativo, sempre pronto al dialogo ed alla collaborazione per sostenere un progetto educativo condiviso.

Non perdete questa opportunità», conclude.

Il link al sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/iscrizionenidi