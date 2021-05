Consiglio comunale di Napoli, la maggioranza è assente: salta la seduta

Salta il Consiglio comunale di Napoli. In aula all'appello hanno risposto solo 13 consiglieri. Assenti non solo alcuni consiglieri di opposizione tra cui quelli del Pd e del M5S, ma anche tutti i rappresentanti di maggioranza del gruppo DemA. Oggi tra gli argomenti all'ordine del giorno anche l'informativa dell'amministrazione sulla vicenda delle multe elevate nella ztl temporanea del centro storico e quella sui riflessi sui bilanci dei Comuni della sentenza della corte costituzionale che ha bocciato la possibilità per i Comuni di spalmare il debito storico in 30 anni indicando la necessità di ripianare i conti entro tre anni e per le amministrazioni che vanno al voto in un anno.

«Non è una bella pagina - ha detto Domenico Palmieri, di Napoli popolare, lasciando la Sala dei Baroni - il Consiglio comunale deve andare avanti perchè c'è l'esigenza di non mandare in dissesto l'amministrazione comunale che sarebbe un grave danno per la città. Tuttavia dobbiamo registrare ancora oggi l'assenza della stessa maggioranza. Credo che il sindaco debba fare le opportune valutazioni perché andare avanti così non serve a nessuno: è un danno per tutti. Ci auguriamo che sia una pagina dovuta alla situazione legata al Salva Comuni che si starebbe scrivendo a Roma».

Critiche anche dal consigliere di Fratelli d'Italia, Marco Nonno, secondo cui «quarant'anni di centrosinistra, con varie sfumature di rosso, hanno ridotto questa città a un cumulo di macerie. Ciò che sconvolge è la mancanza totale di rispetto delle istituzioni da parte del sindaco che ormai è tutto preso dalla sua campagna elettorale in Calabria per cui ha totalmente abbandonato la città che merita un ricambio culturale e politico».