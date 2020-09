Scuola, la Campania apre il 24 settembre: la decisione sarà ufficializzata dalla giunta la settimana prossima

L'orientamento della Regione Campania è di aprire le scuole il 24 settembre. È quanto emerge dalla riunione del presidente Vincenzo De Luca con i sindacati e i vertici del sistema scolastico regionale. La decisione non sarà formalmente presa stasera ma in una riunione di giunta a inizio settimana prossima.

Nel corso della vertice sono state affrontate le problematiche relative all’inizio del nuovo anno scolastico. È stata l’occasione per una verifica puntuale e oggettiva della situazione attuale in relazione al personale in servizio, alle aule, ai banchi, alle dotazioni di sicurezza, allo screening in corso sul personale scolastico. La Regione si è riservata di ufficializzare all’inizio della prossima settimana, sulla base delle indicazioni espresse da tutti i partecipanti al tavolo, la nuova data di inizio delle lezioni in Campania, a tutela delle famiglie, degli studenti, e dello stesso personale scolastico.



Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA