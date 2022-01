Covid, hub vaccinali per i bambini in 17 scuole del Comune di Napoli

In 17 scuole del Comune di Napoli sarà allestito un hub vaccinale riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni. L'iniziativa è stata voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessore alla Scuola Maria Filippone che, si sottolinea, stanno lavorando su vari fronti per rafforzare la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici cittadini.

Insieme con l'Asl Napoli 1 il Comune ha predisposto un primo elenco di scuole in cui verrà allestito un hub vaccinale e sono le scuole: Cortese, Di Giacomo, Risorgimento, Bracco, Sarria-Monti, Minniti, Falcone, Aliotta, Vanvitelli, Gabelli, Radice-Sanzio-Ammaturo, Cimarosa-Della Valle, Borsellino, Piscicelli, Russo-Solimena, Nevio e Scherillo.

Inoltre è in via di completamento nell'arco della settimana il lavoro programmato in 32 scuole cittadine per gli interventi relativi al patrimonio arboreo afferenti alle relative strutture in modo da ridurre i rischi derivanti dalla presenza di alberi in occasione di eventi meteorologici: un primo passo per garantire la piena manutenzione degli istituti scolastici, a cui seguiranno nelle prossime settimane nuovi interventi già programmati.