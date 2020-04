Regionali Campania 2020, De Luca ha fretta: «Giusto andare al voto a fine luglio»

Se si dovesse andare a votare per le elezioni regionali a fine luglio, per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca «non avremo grandissimi problemi». È il periodo di «fine luglio» per lui «la data più utile». Ad autunno, spiega in diretta streaming, «potrebbe verificarsi la prima epidemia di influenza, come dicono gli esperti il ritorno del coronavirus e quindi le regioni potrebbero andare in sofferenza».

Il rischio per De Luca è che «slitti tutto alla primavera 2021». «Sarebbe ragionevole prendere una decisione a fine maggio insieme con ministero della salute - aggiunge - vediamo come è la situazione e se come speriamo il contagio rientra al 90% credo che l'ultima settimana di luglio sia la data utile».

«Non c'è da aprire in maniera strumentale e sgangherata dibattiti e idiote polemiche tra nord e sud. Mi auguro che questa abitudine nazionale di aprire polemiche nei confronti del sud prima o poi cessi. La verità è che siamo abituati a fare polemica per forza di inerzia, c'è chi guarda al sud solo per dare lezioni, bisognerà che ci si convinca che le lezioni bisogna apprenderle dal Sud», ha aggiunto De Luca «Qualcuno dovrà imparare senza che ce lo dicano i giornali dell'America che al sud ci sono eccellenze mondiali come il Cotugno di Napoli o come la regione Campania che realizza un ospedale vero in tre settimane».

