De Magistris: umanità al potere, domani la manifestazione a Roma

«Draghi ubbidisce agli Usa e chiede allargamento subito della Nato a Finlandia e Svezia, mentre la Ue riparte da carbone, fossile e nucleare per rispondere alla crisi energetica. Economia di guerra e devastatori ambientali uniti contro l’umanità. È l’ora dell’umanità al potere». Questo il tweet di Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, che così torna a intervenire sulla guerra e le questioni internazionali all'ordine del giorno. Domani alle 12,30 l'ex magistrato è in piazza Montecitorio a Roma per illustrare assieme alle parlamentari la mozione sulla pace di "manifestA". Il documento verrà presentato alla Camera con l'obiettivo di «perseguire la via diplomatica nel drammatico scenario del conflitto in Ucraina». Al presidio con de Magistris e le rappresentanti di manifestA è annunciata la partecipazione di esponenti del fronte pacifista.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA «No Nato, no war, jatevenne a' cca»: flash mob a San... LA PROTESTA Portaerei Usa a Napoli, protesta pacifista davanti al Comune:... IL CASO Napoli, la portaerei Truman arriva nel Golfo: folla sul lungomare per...

Su questi argomenti, de Magistris è anche ospite stasera alle 20,30 di Punto Centrale su Canale 8, trasmissione condotta da Toni Iavarone. Domani, giovedì 19 maggio, alle 11, il politico è invece negli studi di LA7 de "L'aria che tira". Conduce Myrta Merlino, in collegamento Ignazio La Russa, Alessandro Sallusti e Dino Giarrusso. Tra i temi della puntata, si parla proprio l’intervento di Draghi alle Camere sulla guerra in Ucraina e l’allargamento della Nato.