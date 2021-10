Elezioni a Napoli, nelle Municipalità Manfredi vince 10-0 e Chiaia passa al centrosinistra dopo 20 anni

Gaetano Manfredi non avrà problemi di conflittualità con le dieci Municipalità. Tutti i parlamentini, infatti, sono targati centrosinistra. Un cappotto per 10-0 senza possibilità di appello con percentuali che raggiungono l'80% in alcune Municipalità. Anche in un vecchio feudo del centrodestra, Chiaia-Posillipo, la vittoria del centrosinistra è netta. Giovanna Mazzone vince col 52,51% contro l'uscente Francesco De Giovanni fermo al 35,08%. È...

