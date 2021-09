Elezioni a Napoli, Solombrino punge De Luca: «Ricicla programmi per Manfredi?»

«De Luca i programmi riciclati li scrive solo per Manfredi o Napoli è al centro dei suoi pensieri a prescindere dal sistemone politico?» Così il candidato sindaco di Napoli per il Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale Rossella Solombrino.

«Il sindaco di Napoli e il governatore della Campania dovrebbero essere soggetti soprattutto istituzionali, pronti a collaborare a prescindere dalle ideologie politiche, se non fosse così si creerebbe un forte rischio per la regione e per i cittadini del ce la suoniamo e ce la cantiamo ai danni della comunità», aggiunge Solobrino.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Manfredi guarda ai fondi del Recovery:... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, è bufera su Manfredi dopo la candidatura... LA POLITICA Manfredi: «Ottimo l'impegno della Regione per risolvere i...

«Ho notato che il governatore De Luca addirittura abbozza dei programmi per la città di Napoli nel contesto elettorale, appoggiando Manfredi - afferma ancora il candidato di Equità Territoriale - situazioni di questo tipo , volte a preferire alcuni candidati in base alla matrice politica, rappresentano degli ostacoli alle collaborazioni imparziali e alla volontà di uomini istituzionali di operare per il bene di chi rappresentano e non per la segreteria di partito a cui appartengono».