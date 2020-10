Elezioni comunali 2020, il Pd Napoli fa festa: «L'alleanza con M5S scelta vincente»

«La direzione politica impressa al Pd a Napoli è quella giusta e si è dimostrata vincente. Abbiamo saputo interloquire con i territori e costruire in alcuni Comuni l'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle». Lo ha detto il segretario del Pd di Napoli Marco Sarracino commentando i risultati del ballottaggio per i Comuni in provincia di Napoli.

«Non c'è mai stata - ha detto Sarracino - una tornata amministrativa con tante vittorie, neanche nel 2014, l'anno del 40% alle europee. Abbiamo vinto la primo turno a Mugnano, Caivano, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Cardito, Frattamaggiore, Marigliano e ieri è arrivato il successo al ballottaggio a Giugliano. Pomigliano, Terzigno, Sorrento, dove non vincevamo dal '93, e a Saviano, dove il centrosinistra non ha mai mai vinto nella storia».



Sarracino a proposito dell'alleanza con il M5S a Giugliano, Caivano e Pomigliano ha sottolineato «è un percorso che abbiamo teorizzato da quando è stato eletto questo gruppo dirigente e queste vittorie con il M5S, come ha detto il segretario Zingaretti, spazzano via il chiacchiericcio. Sappiamo che se avessimo perso avremmo avuto non poche critiche, e alcuni hanno messo in discussione questa alleanza anche durante le elezioni, con un atteggiamento incomprensibile. Invece vinciamo anche quando mancano alcune forze poltiche che governano con noi e che quando vanno contro di noi perdono», ha detto riferendosi senza nominarla a Italia Viva.