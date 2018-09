Sabato 22 Settembre 2018, 12:39

Elezioni amministrative, c'è il colpo di scena a Marano: il Movimento Cinque Stelle non è riuscito a presentare la lista. Non è arrivata, infatti, la certificazione dai vertici del Movimento, condizione necessaria per la presentazione dei candidati. I pentastellati, già cinque anni fa, non riuscirono ad essere presenti ai nastri di partenza, in quell'occasione perché puntarono su un candidato sindaco con un passato nel Pd. Anche stavolta, secondo i rumors, i problemi sarebbero legati in particolar modo alla candidatura di Domenico Speranza, residente a Giugliano e non a Marano. In campo sono rimasti sei candidati: Teresa Giaccio, Mauro Bertini, Rodolfo Visconti, Pasquale Albano,, Lorenzo Alfè e Rosario Pezzella.