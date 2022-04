Elezioni Pozzuoli, coalizione Pd-M5S-Articolo Uno a sostegno di Paolo Ismeno

Sarà riproposto anche a Pozzuoli lo schieramento composto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle che ha portato a Napoli all'elezione a sindaco di Gaetano Manfredi. Il candidato sindaco Paolo Ismeno, assessore alle Finanze dell'uscente Giunta di Vincenzo Figliolia, oltre al sostegno di Partito democratico e M5S ha incassato oggi il sostegno anche di Articolo Uno. La decisione viene comunicata dalla segreteria provinciale di Articolo Uno, che questa mattina ha incontrato Ismeno e il segretario del Pd di Pozzuoli Antonio Tufano.

APPROFONDIMENTI LA CANDIDATURA Elezioni Pozzuoli, Pd di Napoli in campo per decidere il candidato... LE ELEZIONI Comunali 2022, 13 Comuni al voto in provincia di Napoli ma l'asse... LA POLITICA Elezioni a Pozzuoli, scissione nel Pd: due candidati a sindaco, corsa...

«Riteniamo importante indicare un sostegno politico chiaro alla figura di Paolo Ismeno che ha la storia e la credibilità per costruire una nuova fase di sviluppo della città, dentro un progetto che prenda a cuore le marginalità sociali e le questioni ambientali che sono centrali nel programma amministrativo», dichiara Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano di Articolo Uno Napoli.

«È utile che anche a Pozzuoli si sviluppi un'intesa politica forte nel campo largo progressista col Pd, il M5S e le altre forze di sinistra, democratiche e ambientaliste. Nello stesso tempo - aggiunge Dinacci - riteniamo auspicabile che si lavori nelle prossime settimane attorno alla candidatura di Paolo Ismeno per aggregare tutte le forze della sinistra disponibili a un dialogo programmatico con una sincera volontà unitaria nell'interesse di Pozzuoli per far partire nuovi processi di cambiamento, a partire dalla gestione del Pnrr. Nei prossimi giorni Articolo Uno concorderà con il candidato sindaco Paolo Ismeno, nel confronto col Pd, le modalità più efficaci per contribuire alla campagna elettorale dello schieramento progressista», conclude Dinacci.