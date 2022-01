Rifiuti, a Napoli è ancora crisi: il sindaco Manfredi in pressing su Mancuso

Il malato è grave e il sindaco Gaetano Manfredi ne è consapevole perché la città è sporca e piena di rifiuti con lo spazzamento e la raccolta che vanno lenti, lentissimi e alcuni punti di Napoli sono davvero inguardabili. Manfredi ha preso in mano la situazione e sta affiancando l’assessore competente Paolo Mancuso - ex magistrato - e presidente provinciale del Pd. Una cosa inusuale per lui che è abituato a seguire le vicende della giunta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati