Futuro ex spolettificio Torre Annunziata, interrogazione al ministro Guerini

Il futuro occupazione dei lavoratori dell'ex spolettificio di Torre Annunziata è al centro di un'interrogazione parlamentare al ministro della difesa Lorenzo Guerini presentata dal deputato M5s Luigi Gallo. Un'iniziativa volta a conoscere «la strategia del suo ministero - afferma Gallo - sulle realtà della difesa che hanno subito una riconversione industriale. In particolare, ho segnalato la produzione di mascherine chirurgiche ffp2 e ffp3 allo spolettificio di Torre Annunziata e che nonostante il contratto stipulato per la durata di quattro anni sembra ottenere uno stop».

«Arrivano notizie dai lavoratori - prosegue il parlamentare pentastellato - che è stato fatto un drastico taglio del personale, con 37 licenziamenti, e c'è il rischio che i licenziamenti potrebbero colpire anche i restanti 19. In ottica di investimenti nel comparto difesa che il ministro e il premier Draghi hanno rivendicato, non vorrei che ad essere tagliati fossero proprio i comparti civili e non il comparto armi come da noi richiesto. Ricordo che lo spolettificio di Torre Annunziata in due anni ha registrato un utile di 3,5 milioni di euro».