Ex Whirlpool, Granisso (Teatek): «Ringrazio il Governo, nostro impegno va avanti»

«Per noi di Tea Tek è molto importante sapere che le istituzioni, governo, parlamento, e le parti sociali supportano il rilancio del sito ex Whirlpool».

Così Felice Granisso, ceo di Tea Tek Group società che ha rilevato il sito della multinazionale americana del bianco di via Argine a Napoli commenta l'appoggio espresso alla reindustrializzazione per il rilancio del sito «qualora ne ricorrano i presupposti», dalla sottosegretaria alle Imprese, Fausta Bergamotto nel corso di una interrogazione parlamentare.

«Ringrazio la sottosegretaria per quanto detto oggi. Un grazie anche ai parlamentari del Partito democratico Scotto, Guerra e Fornaro autori dell'interrogazione nella cui risposta, ancora una volta, è emerso l'impegno del governo a procedere con la reindustrializzazione del sito di via Argine mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per consentire il rilancio dello stesso e la piena occupazione», conclude.