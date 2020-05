«Solidarietà agli artigiani e ai commercianti di San Gregorio Armeno, a Napoli, abbandonati dalle istituzioni a partire dalla Regione e dal governo e che sono chiusi per protesta, come purtroppo tante altre attività». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. «Le eccellenze e il lavoro italiano vanno sostenuti, non danneggiati con burocrazia e assenza di fondi. Vincenzo De Luca e il governo, nonostante i tanti ministri campani, rischiano di uccidere la via dei presepi», conclude Salvini.

LEGGI ANCHE Salvini, De Luca e gli occhiali, nuovo round: «Pensasse ai negozi che chiudono a Napoli»



© RIPRODUZIONE RISERVATA