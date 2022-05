Campania, l'assessore Casucci alla web tv del Mattino: «Così rilanciamo i servizi per il turismo»

I forum del Mattino continuano a ospitare gli assessori della Regione Campania. Il nuovo appuntamento è live dalla nostra web tv con Felice Casucci, assessore al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa della giunta De Luca.

In merito alla gesione del turismo, tema centrale della diretta, l'assessore Casucci ha espresso la volontà di coinvolgere le associazioni e il volotariato da sempre partecipi all'iniziative della città di Napoli e provincia. Centrale la situazione dei rifiuti, da sempre oggetto di polemiche, ma che rappresentano un problema da affrontare in vista della stagione estiva al fine di garantire ai turisti la visita nella città nel modo migliore possibile.

Insieme col tema rifiuti si è parlato delle numerose attività culinarie «a cielo aperto» che costellano le vie principali della città. Sicuramente, ha affermato Casucci, non si possono chiudere le attività ma è possibile trovare un compromesso che permetta sia ai turisti di usufruire delle ricchezze della nostra terra ma, allo stesso tempo, ai cittadini di vivere in tranquillità.

L'assessore Casucci ha annunciato, nel corso dell'intervista, un nuova programmazione che coinvolge i trasporti con l'obiettivo di migliorare la circolazione e gli spostamenti per i turisti e per i cittadini, «è necessario investire per garantire la deflazione del trasporto via terra e via mare. Bisogna prendere delle nette posizioni in merito, garantendo servizi fondamentali» ha detto l'assessore.

Si è parlato degli obiettivi che la Regione si è posta per rivalutare ed esaltare le ricchezze della Campania, dalla costiera amalfitana alla costiera cilentana e sorrentina, «già con la delibera della giunta regionale del novembre del 2020 erano stati avviati nuovi percorsi. Ad oggi abbiamo chiesto ai comuni della nostra regione di individuare luoghi e siti che rappresentano il nostro territorio. Altri cinque comuni forniranno narrazioni turistiche mettendo insieme enogastronomia, beni culturali e naturalismo. Stiamo, inoltre, lavorando sulla sentieristica».

Tra le varie problematicità si è affrontato il caso dell'ingombro cantieristico nei pressi di molo Beverello e dei problemi che esso provocherebbe soprattutto in vista degli eventi cultuali di Procida 2022, «Per i cantieri si dovrebbe intervenire, purtroppo delle volte le norme impogno di lavorare con una quantità di soggetti che limitano e ostacolano il raggiungimento di un obiettivo» ha affermato l'assessore.

Proprio in merito alla lentazza della burrocrazia si è discusso di sanità e salute, sempre al centro di numerose polemiche. Casucci, afferma che, nonostante i problemi evidenti che la sanità campana manifesta, sono stati fatti dei piccoli passi avanti con la creazione, ad esempio, di applicazioni che hanno l'obiettivo di agevolare le prenotazioni.

Tornando al turismo, focus sull'iniziativa promossa già nel 2021 di creare un collegamento turistico tra regioni italiane e città d'arte (Napoli-Roma-Firenze). Secondo quanto affermato dall'assessore Casucci sono in programma diverse riunioni le quali hanno come proposito la rivalutazione di tale progetto, soprattutto per quanto riguarda le regioni del Sud d'Italia.

Non è mancato il tema della guerra in Ucraina e di come, inevitabilmente, stia provocando disagi all'economia di tutto il mondo. «La guerra produce un incremento di costi che, alla lunga, può impattare sull'economia e sui numeri. L'economia sanitaria ne sta già pagando le conseguenze» ha affermato l'assessore che ha poi aggiunto «i problemi interessano anche il personale sempre più carente a causa della pensione quota 100 e del reddito di cittadinanza. Sentirò in questi giorni i sindacati proprio per discuterne».

Tra le ultime domande fatte all'assessore Casucci, ritorna il problema della riqualificazione del territorio in vista della stagione estiva. Tra gli obiettivi principali vi è la necessità di rivalutare la costiera amalfitana, cilentana e sorrentina ma anche l'entroterra colmo di ricchezze spesso dimenticate e poco valorizzate.

Importante anche snellire e facilitare le comunicazioni e i trasporti, a tal proposito l'assessore ha annunciato la creazione di una zona a traffico limitato la quale verrà messa a disposizione dei turisti nella costiera amalfitana, «si tratta di un permesso che migliorerebbe la circolazione e permetterebbe, solo per chi ha una prenotazione alberghiera, di transitare in maniera più agevole».

Infine Procida, Capitale della Cultura 2022. «L'inaugurazione è stata di grande valore» ha affermato l'assessore «adesso gli obiettivi si sposteranno sul programma anche in funzione di altri eventi non vicini a Procida. Fondamentale è che tutti gli altri paesi e borghi, come Ischia, Capri e Campi Flegrei, prendano l'esempio di Procida»