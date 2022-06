Franceschini: «A Napoli la conferenza dei ministri della Cultura del Mediterraneo»

Il ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini promuove a Napoli il 16 e 17 giugno la Conferenza dei ministri della Cultura del Mediterraneo, che accoglierà oltre 40 delegazioni composte da più di 100 rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo, delle istituzioni europee competenti, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative di maggior rilievo nel settore della collaborazione culturale.

Il vertice - informa una nota - ha l'obiettivo di elevare a priorità strategica la diplomazia culturale in una regione cruciale per gli equilibri globali, e di sviluppare azioni volte a tutelare e promuovere la cultura nella regione euromediterranea quale strumento di pace, di dialogo e di innovazione, attraverso l'iniziativa di Napoli per la collaborazione culturale nel Mediterraneo. I lavori verranno ospitati nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale e del Teatro di San Carlo di Napoli. Giornalisti, fotografi e cineoperatori tv interessati sono pregati di accreditarsi compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo: https://culturenaples2022.accr.events/mediahome.aspx.