Francesco Emilio Borrelli in Parlamento, Gaeta subentra in Consiglio regionale

Come volevasi dimostrare. Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, eletto alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni Politiche, si è dimesso dal Consiglio regionale in Campania, optando per lo scranno di Montecitorio. Lo comunica lo stesso Borrelli. Al suo posto subentra, dunque, in Consiglio regionale Roberta Gaeta, ex assessore e prima dei non eletti nel collegio di Napoli nella lista Europa Verde - Demos, che ha aderito alla proposta politica di Europa Verde.

«Continuerò a portare avanti il lavoro svolto in Consiglio da Francesco Emilio Borrelli, in rappresentanza dell'intera lista e degli elettori che hanno scelto di dare fiducia al nostro progetto nelle scorse elezioni regionali», afferma la neoconsigliera Gaeta.