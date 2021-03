Ischia, De Luca: «Vaccinazioni per gli operatori turistici per il rilancio»

«Abbiamo deciso di dare priorità nelle prossime quattro settimane alla vaccinazione degli operatori del comparto turistico-alberghiero, avendo come obiettivo un punto di equilibrio tra esigenze sanitarie e rilancio dell'economia della nostra regione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al termine dell'incontro con i sindaci dell'isola di Ischia sull'estate in arrivo.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA «Piattaforma digitale incentivi per le costruzioni», il... LA SENTENZA Arianna suicida a Napoli istigata, condanna bis per l’ex... CRONACA Napoli Est, si riasfalta via De Meischiusa per la voragine: ultimi... L'EMERGENZA La «protesta educata» dei commerciantidi Sorrento...

«Sono in programma nei prossimi giorni - ha aggiunto - una serie di incontri con le categorie e gli amministratori delle aree più interessate ai flussi turistico, le isole e le costiere. Abbiamo incontrato oggi i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia e proseguiremo questi incontri nei prossimi giorni. L'obiettivo è poter rilanciare sul mercato mondiale le nostre mete turistiche libere dal Covid».

L'incontro, spiega la Regione Campania, è stato l'occasione per porre le basi, in coordinamento con le altre isole e le aree a turismo prevalente, di una importante campagna vaccinale che permetta alle perle del Golfo di Napoli, della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana di presentarsi all'estero e ai turisti italiani come luoghi sicuri e Covid Safe. Vaccinare gli operatori e le strutture turistiche in massa potrebbe essere un elemento di ripartenza economica fondamentale a partire già dalla prossima estate.