Istituto Pascale, festa e selfie con De Luca per l'assunzione dei 192 precari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 43 anni e 20 di precariato al Pascale. Il suo nome figura, insieme al suo tutor, lo scienziato Luigi Buonaguro, tra i ricercatori mondiali che hanno messo a punto il primo vaccino terapeutico contro il tumore al fegato.a, 40 anni e dieci anni di precariato, dermatologo oncologo, cresciuto seguendo gli insegnamenti di Paolo Ascierto., tutte poco più che trentenni, insieme con il loro capo, il medico oncologo Stefania Scala, hanno realizzato una sonda in grado di intercettare le metastasi consentendo una tempestiva diagnosi di insediamenti tumorali a distanza e quindi un più precoce trattamento terapeutico. Sono solo alcuni nomi dei 192 precari: clinici, ricercatori, biologi, farmacisti assunti lo scorso 30 dicembre. E questa mattina il loro traguardo è stato festeggiato insieme con il presidente della Regione Campania,, nella sala Consiglio dell'Istituto dei tumori di Napoli.«Circa 200 ricercatori in forza da anni al Pascale in situazione di precariato - ha detto il direttore generale,- oggi sono all'interno del percorso di stabilizzazione. Grazie a loro, per i risultati finora raggiunti, e per quanto faranno da questo momento in poi. Un grazie va inoltre a tutti quelli che hanno contribuito a questo obiettivo, in primis al presidente De Luca che tanto ha supportato in questo percorso». Il governatore ha annunciato che «presto si procederà con i concorsi per i contratti a tempo indeterminato». Per il direttore scientifico,«quella di oggi è una data fondamentale per lo stop definitivo al precariato e per rilanciare il nostro sistema di ricerca sanitaria. Oggi sarà possibile programmare con la dovuta serenità quella ricerca traslazionale che da sempre è la mission del nostro istituto. L'impegno del Ministro della Salute e del Presidente della Regione è stato quello di riconoscere la dovuta dignità alle tante nostre eccellenze che con abnegazione e professionalità non comuni, svolgono l'attività di ricerca unicamente nell'interesse del paziente oncologico».