De Magistris: «Manfredi privatizza tutto. Adatto per restaurazione vecchia politica»

«La giunta Manfredi sta privatizzando tutto. Manfredi come l’uomo adatto per la restaurazione della vecchia politica. Stanno mettendo in vendita i gioielli della città e i beni comuni. Dopo anni di lotte per difendere i nostri tesori e passare alla storia come la città dei beni comuni offrono ora tutto al miglior offerente, con denaro liquido in tasca.

Privatizzano anche gli asili nido della città, dopo le lotte straordinarie fatte in questi anni con le assunzioni delle maestre e la scuola pubblica. È la stessa politica che da sette mesi non compone le giunte delle municipalità per governare i territori e garantire servizi ai cittadini, perché con gli stipendi che si sono vergognosamente aumentati non si mettono d’accordo per distribuire le poltrone non nell’interesse della città ma solo del loro portafoglio». lo scrive oggi Luigi de Magistris