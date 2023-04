Manfredi: «Per lo scudetto del Napoli una grande festa popolare»

Per lo scudetto, Napoli si sta preparando, il 4 giugno, «a una grande festa popolare, distribuita nella città e nell'area metropolitana, che sia gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione. Sarà una bella festa di popolo, con tanti artisti, uomini della cultura, tanti tifosi, e l'idea è che ci siano anche dei collegamenti internazionali perchè la comunità dei tifosi del Napoli è mondiale e quindi questa deve essere una vera festa globale». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo a 90/o minuto su Rai Due.

«Noi pensiamo che ci saranno centinaia di migliaia di persone ma non dobbiamo aver paura della folla - ha proseguito -. Serve grande responsabilità da parte dei napoletani, e questa c'è, e dall'altro una capacità organizzativa da parte di tutte le istituzioni. Mettendo insieme responsabilità e organizzazione avremo una festa bellissima. E a tutti diciamo venite a Napoli perchè festeggerete con grande felicità ma anche con grande serenità».

La gente di Napoli, aggiunge il sindaco, «è appassionata. Il calcio è passione, unisce tutte le fasce della città, quelle popolari e quelle borghesi, e tutto questo si respira per strada. È anche un grandissimo messaggio di rinnovamento del calcio: in un momento in cui il calcio è fatto di fondi d'investimento, di grandi risorse finanziarie che sembrano quasi spersonalizzare questo gioco in cui tutti noi crediamo da bambini, ecco vediamo che a Napoli viene interpreato il vero calcio, che è un fenomeno popolare. E mi auguro che questo spirito si trasferisca a tutto il movimento calcistico italiano». Alla domanda se dovesse scegliere tra vincere il campionato o la Champions, Manfredi ha risposto: «Visto che ormai il campionato è acquisito, adesso manca la Coppa dei campioni». E a chi gli fa presente che è juventino, replica: «Adesso penso solo alla città e tifo solo per il Napoli».

Quella raggiunta tra società e tifosi del Napoli «non deve essere una tregua, ma una pace duratura», ha poi aggiunto Gaetano Manfredi. «Da un lato - ha spiegato - tutti i gruppi del tifo organizzato devono rispettare le regole di convivenza civile all'interno dello stadio e in città, dall'altro è chiaro che vogliono avere un ruolo nelle coreografie e poter tifare liberamente: questo è alla base di una pace e di una visione comune nell'interesse della città e della squadra. Poi ci auguriamo - ha aggiunto - di vincere non solo quest'anno ma anche i prossimi e quindi non basta una tregua, serve una pace duratura».

Parlando di come si è giunti alla ricomposizione tra squadra e ultrà, il sindaco di Napoli ha spiegato che «è stato un lavoro durato alcuni giorni. C'erano state forti incomprensioni, poi c'è stato un dialogo con il presidente De Laurentiis e con le altre istituzioni, la prefettura, la questura, che partiva da un principio non negoziabile: il rispetto delle regole, che è una cosa sacrosanta e deve venire da tutte le componenti del tifo. Questo dialogo e l'amore comune per la squadra e la città hanno portato al ritorno di quell'armonia di cui Napoli aveva bisogno». «L'allenatore, tutti i calciatori e l'intera città volevano che ci fosse uno stadio unito», ha aggiunto Manfredi. «Io credo di aver interpretato il sentimento cittadino ed ho lavorato con De Laurentiis, che ha sempre a cuore il bene della città e della squadra, e con il prefetto, affinchè tutto si ricomponesse e si tornasse a quel clima di gioia che chiunque respira camminando nei vicoli di Napoli»