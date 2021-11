Manfredi, pressing sul governo: aiuti per Napoli o città paralizzata

Continua il pressing sui fondi per Napoli. «Sono fiducioso che ci sarà un intervento perchè è chiaro che senza un intervento la città è paralizzata». Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, in relazione al tema degli aiuti economici e normativi da parte del governo per il Comune partenopeo che è in predissesto.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Sicurezza sul lavoro, Fmpi e Cnal firmano un protocollo d'intesa IL MALTEMPO Maltempo in Campania, la tempesta su Capri cancella il ponte:... IL CASO Raid vandalico nella redazione del Quotidiano del Sud - Corriere... IL DECRETO Stato di emergenza, il Green pass verso la proroga fino...

A margine della celebrazione per la ricorrenza dei defunti al cimitero di Poggioreale, il sindaco ha sottolineato che si tratta «di una partita complessa perché servono interventi che hanno una complessità dal punto di vista normativo ma ci stiamo lavorando e l'assessore Baretta sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione». E ha aggiunto: «Conosco bene la dinamica della Finanziaria e so bene che la complessità dell'intervento normativo richiede un percorso articolato perché ci sono complessità tecniche, economiche e anche politiche».

Napoli, danneggiata la lapide in memoria di Falcone e Borsellino

Rispetto alla situazione in cui versano le casse dell'amministrazione, Manfredi ha evidenziato che «il tema non è solo economico ma è anche di norme: noi abbiamo un bilancio bloccato da un deficit finanziario e da una serie di norme che lo ingessano e di conseguenza dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti per fare in modo di poter liberare la spesa corrente e di aiutare gli investimenti che sono indispensabili anche in relazione al Pnrr e c'è anche il tema del personale. Lavoriamo su vari fronti e sono fiducioso che si riesca a fare quello che serve».

Manfredi è intevenuto anche sul tema della movida, spiegando che «il lavoro è già cominciato. Ma non possiamo risolvere in pochi giorni i problemi accumulati in 10 anni. Da oggi ci sarà un calendario di incontri», coinvolgendo anche esercenti e residenti, per organizzare una serie di interventi. Cambio di regolamenti e orari in vista.