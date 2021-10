Manfredi sindaco di Napoli: «Entro sabato la giunta, saremo la città del fare»

«Mi sono insediato oggi (ieri ndr), non potevo fare la Giunta prima, la definizione avverrà nelle prossime ore. In settimana ci sarà la Giunta». Questa la promessa del neosindaco Gaetano Manfredi. Entro sabato - quindi - ci sarà la squadra di governo del Comune. Manfredi sta spingendo forte sull'acceleratore per cercare di sedare le guerre interne ai principali partiti della coalizione che lo sostiene, vale a dire Pd e M5S. Anche perchè il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati