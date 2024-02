Marco Nonno neo coordinatore cittadino di Fdi a Napoli

Il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Marco Nonno, è il nuovo coordinatore cittadino del partito a Napoli.

A fine spoglio su 1010 votanti Nonno ha raggiunto 604 preferenze. «Abbiamo il dovere di condurre Fratelli d'Italia e tutta la destra napoletana a raggiungere quei risultati che la destra ha sempre avuto in questa città e che per vari motivi in questi anni aveva perso. Faremo una squadra che comprenderà tutti, partendo da Luigi Rispoli - ha detto Nonno - ma anche Diego Militerni che da avversario è sempre stato corretto e non c'è mai stato nessun tipo di acredine».