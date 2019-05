Mattarella alla Fincantieri di Castellammare, omaggio a un'eccellenza italiana

Sabato 25 Maggio 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Caro Presidente, il mio papà ha costruito questa nave grandissima, io sono molto orgoglioso di lui. E vorrei che continuasse a costruire altre navi belle come questa, poi quando divento grande mi deve insegnare perché voglio fare anche io le navi». Luca ha 8 anni, conosce bene il lavoro del suo papà Francesco ed è dalla sua tenera voce che si leva l'appello al presidente della Repubblica. Otto anni, quelli di Luca, che rivendicano l'impegno dell'Italia che produce, la resilienza del Sud. E il varo di oggi significa questo. Si guarda al futuro. Stamattina la nave Trieste scenderà in mare alla presenza del Capo dello Stato.Il presidente Sergio Mattarella è giunto nei cantieri di Castellamare insieme ci ministri della Difesa, Elisabetta Trenta, e del Lavoro, Luigi Di Maio: ad accoglierli i Capi di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, e della Marina, Valter Girardelli.Dopo il rappresentante dei lavoratori della Fincantieri, è stato l'amministratore delegato Giuseppe Bono a prendere le parole: «Mi ha fatto piacere questo intervento della Rsu, noi lavoriamo insieme. E vi assicuro che lavorare insieme qui non è facile. La nave non è fatta solo da Fincantieri ma da tante imprese che rappresentano la capacità di mettere insieme competenze e diffusione sul territorio. Quando ci furono i momenti difficili i lavoratori mi chiesero di non abbandonarli e io non l’ho fatto. Ho sempre sentito la responsabilità di tramandare e portare avanti. Ora è arrivato il momento che tutti insieme salviamo questo paese: lo merita, è il paese più bello del mondo. Il futuro è nostro se lo sappiamo cavalcare. Abbiamo 10 anni di lavoro davanti e dobbiamo riportare i giovani al lavoro e al sacrificio, le scorciatoie non portano da nessuna parte».Accorato anche l'intervento del ministro Trenta: «Quello di oggi è un momento molto importante per la città di Castellammare che ha bisogno di lavoro, occupazione e investimenti; per le laboriose maestranze del cantiere di cui andiamo fieri; per l’industria nazionale e lo sviluppo economico del territorio per compiere passo in avanti nel campo della difesa. Con questo varo l’Italia amplierà le sue capacità operative. Oggi l'Italia al centro del Mediterraneo non può prescindere dalla sua dimensione marittima, abbiamo bisogno di strumento di difesa persistente».