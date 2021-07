Comunali a Napoli, Salvini vota Maresca: «È il nome giusto, vuole unire il centrodestra»

Senatore Salvini, lei oggi e domani sarà di nuovo in Campania, ma che caos con queste amministrative a Napoli! Il centrodestra vola nei sondaggi, ma poi per le troppe discussioni interne rischia di raccogliere poco. Teme un risultato non proprio incoraggiante come alle Regionali di un anno fa quando c'erano simili discussioni?

«Non mi pare sia così: il centrodestra governa 14 Regioni su 20. Per Napoli e le altre grandi città ha scelto di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati