Maurizio Landini a Napoli, doppio appuntamento giovedì 21 settembre

Due assemblee con delegate e delegati e la partecipazione alla festa della Fiom Napoli: sono gli appuntamenti del segretario generale Cgil, Maurizio Landini per giovedì 21 settembre, nell'ambito delle iniziative in vista della manifestazione nazionale «La Via Maestra, insieme per la Costituzione» di sabato 7 ottobre a Roma.

Il primo appuntamento di giornata è a Città della Scienza (sala Archimede) dove, alle 10.30, si terrà l'assemblea delle delegate e dei delegati con gli interventi di esponenti delle associazioni e dei movimenti per la difesa della Costituzione. Introduce i lavori la segretaria generale Filcams Cgil Napoli e Campania, Luana Di Tuoro con l'intervento del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e le conclusioni affidate a Landini.

Alle 14 assemblea allo stabilimento Kimbo di Melito di Napoli, dove Landini incontrerà lavoratrici e lavoratori. Al termine è prevista una visita al sito industriale con Mario Rubino, presidente della SpA, Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant'Egidio a Napoli, e Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano.

In serata, alle 19:30, nel Parco Pubblico di Pomigliano d'Arco, concluderà la prima giornata di «Fiom in Festa» organizzata dalla Fiom Cgil Napoli, dove sarà intervistato dal giornalista Rai, Claudio Pappaianni.