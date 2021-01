Meridbulloni arriva in Consiglio regionale: «Difenderemo tutti i lavoratori del Sud»

«La vertenza di Meridbulloni di Castellammare di Stabia rappresenta, così come altre vertenze che hanno penalizzato e penalizzano la nostra regione, l'impoverimento produttivo ed occupazionale del nostro territorio contro il quale scendiamo in campo per difendere i lavoratori, la Campania e il Sud». È quanto ha affermato il presidente della III Commissione consiliare permanente (lavoro e attività produttive), Giovanni Mensorio, che, oggi, ha riunito l'organismo consiliare in audizione con i sindacati, al termine della quale ha evidenziato che trasferirà alla giunta regionale «la forte sinergia politica emersa tra maggioranza e opposizioni al fine di accompagnare questa delicata vicenda ed arrivare ad un risultato che possa salvaguardare questi lavoratori e la vitalità produttiva dei nostri territori».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli, Epifania di solidarietà al Duomo con il cardinale Sepe... LE TRADIZIONI Napoli, niente miracolo di San Gennaro: il terribile 2020 si chiude... IL NUOVO VESCOVO Natale al tempo del Covid, monsignor Battaglia: «Restiamo uniti...

«La proprietà di Meridbulloni di Castellammare di Stabia, un'azienda non in crisi economica, ha annunciato inspiegabilmente la chiusura dello stabilimento produttivo, gettando nella disperazione 81 lavoratori e le loro famiglie, che dovrebbero trasferirsi nelle sedi del nord Italia per conservare il posto di lavoro e, quindi, sono destinati al licenziamento» - hanno spiegato i sindacalisti nel corso dei loro interventi - evidenziando che «questa azione costituisce uno schiaffo alla Campania e al Sud, nonché alla dignità dei lavoratori».

Sul tema sono intervenuti alcuni consiglieri regionali, tra cui Severino Nappi (Lega) per il quale «è gravissimo che l'azienda oggi non sia presente a questa audizione ed è un pessimo segnale rispetto ai possibili esiti di questa vicenda, una manchevolezza che va sanata quando verrà convocato il tavolo presso il Mise in occasione del quale dovrà essere richiesta l'attivazione di un contratto di sviluppo con il Ministero ed Invitalia».

«Bisogna agire come Regione Campania per chiedere il prolungamento della cassa integrazione e trovare nelle more una soluzione con l'intervento di tutte le istituzioni per difendere i livelli occupazionali e mantenere questa azienda sul nostro territorio» - ha evidenziato il consigliere Massimiliano Manfredi (Pd). «Questa azienda vorrebbe deportare questi lavoratori e le loro famiglie, le loro conoscenze e la loro esperienza, nel nord senza una vera motivazione economica, ma solo probabilmente per depauperare il territorio della Campania, dobbiamo agire con forza per fermare questa azione e per mettere insieme un piano strategico che difenda il nostro territorio», ha evidenziato Fulvio Frezza (Più Europa, Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde).

«Registro positivamente il clima politica di questa Commissione per mettere in campo un'iniziativa univoca - ha detto il capogruppo di De Luca presidente Carmine Mocerino che ha evidenziato - La vertenza Meridbulloni fa emergere, così come altre simili, un'azione di scippo produttivo a danno della Campania, contro il quale dobbiamo mettere in campo un'azione forte nei confronti del governo nazionale che continua a non difendere e valorizzare il Sud, la più grande potenzialità di sviluppo dell'Italia».

«La vertenza di Meridbulloni è un licenziamento mascherato perché questa azienda non è in crisi - ha detto la consigliera Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale - , è una vertenza simbolo che deve vederci, come massima istituzione regionale, in prima linea in difesa dei lavoratori e del nostro territorio. Questa azienda deve avere rispetto per i lavoratori e per la Campania. Sono certa che con il presidente De Luca, l'assessore Marchiello e l'intero Consiglio regionale riusciremo a dare risposte certe e positive a questi lavoratori».

«C'è un problema aperto che riguarda il quotidiano svuotamento delle attività produttive del nostro territorio che investe Castellammare di Stabia e tutta la Regione - ha evidenziato la capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca - per la quale questo nodo va affrontato con un piano industriale per la nostra regione che valorizzi le nostre maestranze che sono di immenso valore, è questa la sfida più importante per la classe politica campana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA