Movida a Napoli, Manfredi domani al Viminale insieme ai sindaci di Roma e Milano

Il tema della movida, il rafforzamento della videosorveglianza e del controllo del territorio e la possibilità di fornire ai sindaci strumenti in materia di sicurezza «per sburocratizzare» procedure che ad oggi richiedono «tempi lunghissimi».

Sono alcuni dei temi riferiti dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che saranno oggetto dell'incontro tra il ministro dell'Interno, Piantedosi, e i sindaci di Napoli, Roma e Milano in programma domani al Viminale.

«Stiamo lavorando su temi comuni alle tre città - ha spiegato Manfredi - essenzialmente rispetto al tema della movida per avere strumenti migliori di regolazione e controllo anche dell'apertura dei locali. Il tema che io ho sollevato è quello rispetto alla necessità di definire delle zone sature perché se c'è un eccessivo affollamento di locali di conseguenza ci sarà un eccesso di persone in strada. L'unico modo per governare il processo - ha aggiunto Manfredi - è arrivare a soglie di saturazione fisica e acustica per determinare l'impossibilità di nuove aperture in zone individuate sature ed è una posizione condivisa anche dalle associazioni di categoria».

Altro fronte è quello del controllo del territorio attraverso l'impiego di pattuglie miste soprattutto di notte, tema rispetto al quale - ha sottolineato il sindaco di Napoli - «ci sono vincoli che rendono difficili le operazioni che invece sono molto importanti».

Manfredi ha riferito che altro tema «è la necessità di un sostegno del Governo per politiche integrate al di là delle politiche di sicurezza se pensiamo ad esempio al fenomeno della violenza giovanile e delle baby gang, questioni importanti soprattutto nelle grandi città metropolitane».