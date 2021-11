Movida a Napoli, il deputato M5s Amitrano: «Istituire la figura del sindaco della notte come in altre città d'Europa»

«La “malamovida” a Napoli, violenta, caotica e senza regole, è un fenomeno sempre più dilagante: sarebbe utile istituire anche nella nostra città la figura del sindaco della notte che in altre metropoli europee come Amsterdam, Londra, Berlino, Parigi, New York, e di cui si sta parlando molto anche a Roma, ha dato buona prova. Gestire la vita notturna, tenendo in giusta considerazione sia gli interessi economici e la socialità sia i diritti dei cittadini ad un adeguato livello di vivibilità urbana, è una grande sfida che richiede l'elaborazione di una strategia a medio e lungo termine e uno specifico coordinamento delle competenze». Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Amitrano ai microfoni della giornalista Mariù Adamo nel corso del morning show 'Mattina Live' in onda su Canale 8.

«L'auspicio – ha aggiunto il parlamentare - è che scene come quelle che si continuano a vedere, per esempio nel centro storico di Napoli, con alcool che scorre a fiumi, violenze, una sostanziale anarchia, non si ripetano più. Per contrastare questa malamovida che genera solo caos e degrado bisogna mettere in campo tutti gli sforzi possibili: controlli, rispetto delle regole, ma anche un piano strategico condiviso in grado di gestire flussi, mobilità, economia, diritti dei residenti. Ed ecco che l'istituzione di una figura che si coordini con il sindaco e che si configuri come specifico interlocutore potrebbe agevolare in questo percorso di gestione della vita notturna della città, specie in questa fase di post pandemia».