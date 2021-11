Napoli, in Consiglio comunale interrotto l'intervento di Bassolino

A Napoli parte con un incidente diplomatico la nuova consiliatura. L'ex sindaco Antonio Bassolino, oggi sui banchi dell'opposizione, stava svolgendo il suo intervento sulle linee programmatiche illustrate dal sindaco Gaetano Manfredi, quando la neo presidente del Consiglio Enza Amato ne ha richiamato l'attenzione, suonando la campanella per invitarlo a chiudere. Stizzita la reazione di Bassolino: «Se è finito il tempo mi zittisco, ma ci vuole più rispetto. Ho ascoltato gli altri in silenzio, vorrà dire che svolgerò la seconda parte del mio intervento la prossima volta. Per oggi finisco qui». Vano il tentativo del primo cittadino Gaetano Manfredi di richiamare l'attenzione di Bassolino perché proseguisse. Bassolino ha concluso ribadendo gli auguri alla giunta e ha spento il microfono senza andare avanti. Nel corso del suo intervento, l'ex primo cittadino aveva detto che la stagione del Patto per Napoli è ormai alle spalle, chiusa.

