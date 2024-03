Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ricevuto, presso il palazzo di governo, il console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Khaled Fekih.

Nel corso dell'incontro, «che si è svolto in un clima di massima cordialità, sono stati affrontati temi di interesse generale e concordato sul reciproco impegno a ricercare ulteriori occasioni e modalità per lo scambio di esperienze», è scritto in una nota.