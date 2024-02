Terme di Agnano, si lavora per ricollocare i dipendenti

L'assessore alle attività produttive Teresa Armato e al lavoro Chiara Marciani, insieme al direttore generale del comune Pasquale Granata, al dirigente area partecipate Claudio Martelli e al liquidatore della società Terme di Agnano Pietro Paolo Mauro hanno incontrato i rappresentanti sindacali e un gruppo di lavoratori delle terme di Agnano.



È stato comunicato ai dipendenti che è in corso una ricognizione sul fabbisogno di personale delle partecipate comunali e la prossima settimana verranno avviati i colloqui con i 19 lavoratori per attestarne le competenze e definire la più idonea ricollocazione.





Dal liquidatore sono giunte rassicurazioni sull'iter per la cessioneagli attuali coloni di alcuni terreni non funzionali all'attività termale. Il ricavato della vendita, su sollecitazione degli assessori, sarà destinato al pagamento di parte delle mensilità arretrate vantate

dai lavoratori.

Al termine della riunione, i dipendenti della terme di Agnano hanno deciso di abbandonare il presidio dalla sala Nugnes nella sede del consiglio comunale di via Verdi.