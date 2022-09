In concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, la Cisl scuola di Napoli terrà la settima giornata nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie elette nella sua lista. L’appuntamento è in programma mercoledì 7 dalle 9:00 alle 13:00 all’istituto Sannino – De Cillis in via Camillo De Meis 243. Presenzierà la segretaria generale della Campania Rosanna Colonna. Nel corso dei lavori, ci sarà un collegamento on line con la segreteria nazionale della federazione, guidata da Ivana Barbacci, a cui prenderà parte, tra gli altri segretari, il reggente di Napoli Attilio Varengo.

Al centro dell’incontro, i temi legati alle criticità esistenti, a partire dai vuoti di organico che si registrano soprattutto sul personale Ata e sul sostegno, gli annosi problemi legati alla sicurezza degli edifici, e il rinnovo del contratto nazionale. «Il sindacato – sottolinea Colonna – con un documento unitario delle 5 sigle confederali ed autonome più rappresentative ha chiesto di autorizzare un ulteriore numero di posti in organico di fatto e di deroghe sul sostegno stante la presenza di molti alunni con disabilità, ed al tempo stesso di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie di tutti i concorsi per i quali sono terminate le procedure al fine di dar seguito alle immissioni in ruolo degli aventi diritto. Se non si provvede subito, ci troveremo di fronte al rischio concreto di rivedere anche nel 2023 lo spettacolo indecoroso delle classi pollaio, con un numero di alunni molto più alto di quello previsto dalla legge».