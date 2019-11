De Magistris e un sindaco leghista a Napoli: «Un disastro, il peggior incubo»

«Un sindaco leghista a Napoli? Sarebbe un disastro, un incubo», così Luigi de Magistris risponde a Matteo Salvini che ieri a Sorrento ha auspicato per Napoli «un sindaco della Lega». Secondo de Magistris, intervenuto a Radio Crc, «solo ipotizzare di avere un componente della Lega come sindaco di Napoli è un incubo. Sarebbe la fine di questa città sotto diversi punti di vista».

Il sindaco ha affondato anche sulle adesionii alla Lega: «Il passaggio dei sindaci di Sorrento e di Positano alla Lega mi mette molta tristezza, da meridionale e da napoletano. Non riesco a comprendere come si fa ad andare dietro a Salvini che dieci anni fa saltellava cantando cori contro i napoletani, lo trovo un fatto triste. Per quanto ci riguarda noi abbiamo sconfitto Salvini e, finché io sarò sindaco, la Lega a Napoli resterà un fatto minoritario».

Infine un passaggio sulla situazione politica locale: «La mozione di sfiducia non passerà, ma se dovesse passare la città in poche settimane piomberebbe indietro di 10 anni. Questa mozione di sfiducia non ha nulla nell'interesse della città, è strumentale ed è stata presentata dalle opposizioni che compatte hanno provato a sfruttare un momento difficile».

